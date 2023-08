Allenamento Milan, i nuovi tutti in gruppo. Origi e De Ketelaere...

Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento a Milanello: tutti in gruppo i nuovi acquisti. Le ultime su De Ketelaere e Origi

Il Milan ha svolto oggi un allenamento a Milanello, il primo di rientro dalla tournée americana.

Come riferito da Antonio Vitiello, tutti i nuovi acquisti hanno lavorato in gruppo. Anche De Ketelaere, in odore di cessione all’Atalanta, ha lavorato con la squadra. Origi, Messias e Calabria hanno svolto invece lavoro a parte.