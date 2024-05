Futuro Pioli Milan, Marino lo vede al Napoli: «È uno psicologo e grande comunicatore». Le parole dell’ex ds

L’ex ds del Napoli Pierpaolo Marino ha analizzato quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dei partenopei: tra i nomi più in voga quello del tecnico del Milan Pioli.

PAROLE – «La sensazione è che i nomi siano i quattro di cui si sta parlando, mentre il DS è stato scelto e vedremo come andrà. ADL può sorprendere, ma è per muoversi aspetterà anche di capire se andrà programmata una stagione con le coppe o senza. La mia idea è che Gasperini sarebbe l’allenatore perfetto per il Napoli, che coniuga il successo con il bel gioco. Anche Pioli, seppure con caratteristiche diverse, si inserirebbe bene nell’organico del Napoli: è un grande comunicatore e ha vinto uno Scudetto, inoltre è uno psicologo».