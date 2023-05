Allenamento Milan: ecco il report della sessione di oggi. I rossoneri si preparano alla sfida di Champions dopo la vittoria contro la Lazio

In vista di Milan Inter di Champions League, ecco il report dell’allenamento rossonero, come riportato da acmilan.com:

Lavoro defaticante di scarico per gli undici titolari nel successo di San Siro contro la Lazio. in campo, dopo aver svolto l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi tecnici. A seguire, lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, il gruppo ha disputato la consueta partitella su campo ridotto.