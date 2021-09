Allenamento Milan pre Liverpool: la rifinitura dei rossoneri a Milanello

Allenamento Milan: la squadra rossonera in campo a Milanello per preparare il match contro il Liverpool. Le immagini e i video della seduta della squadra di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo a Milanello per preparare il match di domani sera contro il Liverpool, gara valida per la prima giornata di Champions League.

ore 11:35 – Iniziato in questi istanti l’allenamento del Milan in preparazione al match di Champions League contro il Liverpool.

🚨Iniziato l'allenamento del #Milan in preparazione al match contro il Liverpool, valido per la prima giornata di #ChampionsLeague 🔴⚫🔥 pic.twitter.com/fToC1g5Yo2 — Milan News 24 (@Milannews24_com) September 14, 2021

11:55 – Ibrahimovic in gruppo

11:58 – Torello tra i rossoneri, per attivare i muscoli e reazione

12:02 – Leggera indisposizione per Sandro Tonali. Dovrebbe comunque partire alla volta di Liverpool

Leggera indisposizione per Sandro #Tonali, dovrebbe comunque partire per Liverpool ❗ pic.twitter.com/FfvFxzuEg1 — Milan News 24 (@Milannews24_com) September 14, 2021

12:10 – Maignan è pronto a fermare il tridente spaziale del Liverpool