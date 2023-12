Allenamento Milan: seduta finita ma Pioli si trattiene a Milanello, cosa sta succedendo

Continua la preparazione del Milan in vista dell’ Atalanta. Ecco cosa sta succedendo a Milanello anche se l’allenamento è finito

come rilevato da Sky Sport i rossoneri si sono allenati in mattinata, i giocatori sono usciti tra le 13.30 e le 14.30. Pioli, suo figlio Gianmarco e Murelli sono ancora a centro sportivo per preparare la partita contro i neroazzurri. Movimenti, tattica, sedute video: il Milan non vuole sbagliare nulla