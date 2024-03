Allenamento Milan: inizia la preparazione in vista dello Slavia Praga, le NOVITA’ da Milanello. Report UFFICIALE

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per iniziare la preparazione in vista dello Slavia Praga. Il report dell’allenamento

Dopo il successo di Roma contro la Lazio, il Milan si è ritrovato a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Prima dell’uscita sul campo dei giocatori, Mike Maignan e Theo Hernández sono stati premiati dall’Amministratore Delegato Giorgio Furlani per il raggiungimento, rispettivamente, delle 100 e 200 presenze in rossonero. Un traguardo importante festeggiato dagli abbracci e dagli applausi di squadra e staff alla presenza di Zlatan Ibrahimović.

REPORT

Prima parte della seduta in palestra dove il gruppo ha iniziato un lavoro di forza e attivazione muscolare che è proseguito anche sul campo centrale. La sessione è continuata con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso palla e lavoro tecnico, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l’allenamento odierno.

MARTEDÌ 5 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino