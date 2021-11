Allenamento Milan: il racconto della seduta odierna

Allenamento Milan: dopo il rinnovo di Pioli, il tecnico è tornato a Milanello per svolgere la sessione odierna in vista del Sassuolo

Smaltite le lodi per la vittoria contro l’Atletico ma, soprattutto, per il rinnovo, Stefano Pioli è tornato a lavoro insieme al suo gruppo per preparare l’insidioso impegno di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Ecco, dunque il racconto della seduta odierna.

Dopo essersi trovati per pranzo, il Milan è sceso in campo nel pomeriggio, dove ha cominciato il lavoro in palestra. Dopodiché, usciti sul campo esterno, spazio ad un po’ di tecnica, seguito poi da un’esercitazione tecnico-tattica. Infine, partitella e tiri in porta hanno chiuso l’allenamento pomeridiano. Il tutto, come sempre, sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.