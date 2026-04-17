Allenamento Milan, sale la tensione a Milanello! Furlani sorprende tutti. Segui le ultimissime sui rossoneri

In un momento cruciale dell’annata sportiva, la dirigenza del Milan ha deciso di far sentire con forza la propria voce e la propria presenza. Come riportato dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, la giornata odierna presso il centro sportivo di Milanello è stata caratterizzata dalla visita di Giorgio Furlani, l’amministratore delegato rossonero. La sua presenza a bordocampo non è stata casuale, ma un segnale di profonda vicinanza alla squadra in vista della delicatissima trasferta contro l’Hellas Verona.

Il punto della situazione tra campo e dirigenza

La partita di domenica non è un semplice impegno di calendario: il match contro gli scaligeri potrebbe infatti indirizzare in modo definitivo il finale di stagione dei rossoneri. Furlani ha seguito l’intera sessione di allenamento, osservando con attenzione il lavoro dei calciatori e dello staff. Successivamente, l’AD ha condiviso un momento di confronto durante il pranzo con Massimiliano Allegri.

Questo faccia a faccia tra la dirigenza e il tecnico toscano serve a blindare l’ambiente e a garantire la massima serenità al gruppo. Insieme a loro, seppur dietro le quinte del mercato, resta vigile la figura di Igli Tare che lavora in sinergia con la società per blindare gli obiettivi prefissati.

Verso la conferenza di Allegri e il match di Verona

Il clima a Milanello sembra essere disteso ma estremamente concentrato. La visita di Furlani serve proprio a tranquillizzare l’atmosfera nell’antivigilia di un match che richiede nervi saldi. Domani, alle ore 12:00, la parola passerà ufficialmente al campo attraverso le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Il mister dei rossoneri presenterà la sfida in conferenza stampa, analizzando le insidie della trasferta veronese. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: ottenere i tre punti per consolidare la classifica e dare continuità all’obiettivo Champions.