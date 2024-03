Allenamento Milan, si lavora verso Firenze: quando si alleneranno i rossoneri domani verso il match di Serie A

Il Milan continua a lavorare per preparare al meglio la trasferta contro la Fiorentina. In questa settimana torneranno alcuni Nazionali come Leao e Bennacer che si aggiungeranno a Pulisic e Musah già dalla giornata di domani, mercoledì 27 marzo. Pioli ritrova il gruppo in vista del prossimo match.

Il programma per la giornata di mercoledì prevede un allenamento al mattino, come riportato dal report ufficiale del club rossonero.