Allenamento Milan: esercitazioni tecniche sul possesso verso il Lecce, il report UFFICIALE

Prosegue la preparazione del Milan in vista del match contro il Lecce in campionato. Il report dell’allenamento a Milanello

Rossoneri a Milanello per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Lecce, sabato 6 aprile alle 15.00 a San Siro.

REPORT

Gruppo in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso che hanno preceduto la fase tattica. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 5 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.30.