Allenamento Milan: partitella e parte tattica in vista della Lazio

Ecco il report dell’allenamento odierno del Milan. La squadra oggi si è focalizzata sulla parte tattica e ha svolto una partitella

Allenamento oggi per il Milan di Stefano di Pioli, verso l’appuntamento di San Siro contro la Lazio. Ecco il report della società.

«Penultimo allenamento, questa mattina a Milanello, in preparazione del prossimo incontro di campionato Milan – Lazio in programma domenica 12 settembre a San Siro alle ore 18. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

Dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra squadra subito in campo per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni torelli e una serie di esercitazioni tecniche; al termine spazio alla parte tattica della seduta.

Come di consueto la squadra ha disputato una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi».