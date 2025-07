Allenamento Milan, programma serratissimo sabato: amichevole con Milan Futuro e poi… Ultimissime notizie sui rossoneri

Un sabato intenso attende il Milan, che si prepara a un doppio appuntamento cruciale prima di volare in Asia. La giornata sarà scandita da un test amichevole al mattino e dalla partenza per la tournée di Singapore in serata, segnando un momento chiave nella preparazione della squadra.

Il Test Mattutino contro il Milan Futuro

Al mattino, i rossoneri scenderanno in campo per un test in famiglia contro il Milan Futuro, la nuova formazione Under 23 che parteciperà al campionato di Serie C. Questa amichevole interna offrirà a mister Massimiliano Allegri un’importante occasione per valutare lo stato di forma dei suoi uomini e per testare nuove soluzioni tattiche. Sarà un’opportunità per dare minuti a tutti i giocatori, inclusi quelli rientrati da poco dalle vacanze o alle prese con il recupero da piccoli acciacci. Il match sarà a porte chiuse, permettendo al tecnico di lavorare con la massima concentrazione e riservatezza in vista degli impegni ufficiali. Sarà interessante osservare i giovani talenti del Milan Futuro mettersi alla prova contro i “grandi”, un banco di prova significativo per la loro crescita.

La Partenza per Singapore

Dopo l’impegno sul campo, la squadra si preparerà per la partenza. In serata, infatti, il Milan decollerà alla volta di Singapore, dove prenderà il via la fase clou della preparazione estiva. La tournée asiatica prevede una serie di amichevoli di prestigio, che permetteranno ai rossoneri di confrontarsi con squadre internazionali e di affinare ulteriormente gli schemi di gioco. Questo viaggio rappresenta non solo un’opportunità sportiva, ma anche un momento importante per la crescita del marchio Milan a livello globale. I tifosi asiatici attendono con entusiasmo l’arrivo della squadra, pronti a sostenere i loro beniamini. La speranza è che la trasferta porti benefici sia in termini di preparazione atletica che di coesione del gruppo, elementi fondamentali per affrontare al meglio la prossima stagione. Il Milan è pronto a scaldare i motori, sia in campo che in giro per il mondo.