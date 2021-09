Allenamento Lazio: le ultime da Formello in vista della sfida con il Milan

Allenamento mattutino per la Lazio: a lavorare è stato il reparto arretrato. E non sono mancate le notizie importanti in vista del Milan

Oggi in quel di Formello è giornata di doppia seduta di allenamento per la Lazio. D’altronde la sfida con il Milan è dietro l’angolo e al centro sportivo stanno via via tornando tutti i nazionali. La notizia della mattinata, che ha visto al lavoro il reparto arretrato, è infatti il ritorno a disposizione di mister Sarri di Adam Marusic. Bisognerà invece aspettare il pomeriggio per rivedere Acerbi, ieri in campo con l’Italia, Hysaj e e Strakosha, protagonisti con l’Albania. L’altro aggiornamento importante della mattinata è un Lazzari regolarmente in campo. Il terzino ormai viaggia verso San Siro.

La seduta ha preso il via con il classico riscaldamento tecnico e atletico per poi dare in là a un lavoro prettamente tattico. Mentre i portieri lavoravano a parte, i difensori si sono impegnati nella fasi di possesso e di non possesso. Nel pomeriggio, è prevista un’altra seduta, che vedrà impegnata anche il resto della squadra, soprattutto Immobile che ieri ha svolto un lavoro differenziato per smaltire l’affaticamento muscolare.