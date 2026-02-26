Connect with us

News

Allegri e il Milan, nessun dubbio sul futuro ma il tecnico vuole garanzie precise! Cosa sta succedendo

Published

8 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri non ha nessun dubbio sulla prosecuzione del suo rapporto con il Milan ma vuole essere ascoltato per costruire una squadra da scudetto

Il pareggio col Como e il crollo interno col Parma non hanno solo allontanato il sogno Scudetto, portando l’Inter a +10, ma hanno scoperchiato un vaso di Pandora negli equilibri interni di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera per il 2026-27 non è più così granitico come il contratto (scadenza 2027 a 5,5 milioni netti) lascerebbe presagire.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Tensioni dirigenziali e divergenze sul mercato

Alla base del malcontento, rilanciato inizialmente da Sportitalia, ci sarebbero visioni opposte tra il tecnico e i vertici societari:

  • Mercato e Profili: Allegri avrebbe lamentato una scarsa attenzione della dirigenza verso le sue indicazioni tecniche, sia nella sessione estiva che in quella di gennaio, dove le richieste di rinforzi di spessore in difesa e attacco sono rimaste inascoltate.
  • Equilibri di Potere: Si registrano frizioni tra la parte amministrativa guidata da Giorgio Furlani e l’area tecnica di Igli Tare. Allegri ha saputo fare quadrato con la squadra fino a oggi, ma ora chiede garanzie e maggiore peso nelle decisioni future.
  • Il “Patto” Champions: Sebbene la qualificazione alla prossima Champions sia il traguardo minimo, un eventuale fallimento (nonostante gli 8 punti di vantaggio sulla Juventus quinta) indebolirebbe la posizione del tecnico, rendendo il contratto un vincolo non più insuperabile.

La trasferta di Cremona diventa dunque il primo passo per blindare il bilancio e, solo successivamente, sedersi al tavolo per capire se ci sia ancora unità d’intenti per competere per il Tricolore.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan1 ora ago

Calciomercato Milan LIVE: Tare studia la strategia per la prossima sessione, Estupinan seguito da una rivale

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO5 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×