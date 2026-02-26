Allegri e il Milan, nessun dubbio sul futuro ma il tecnico vuole garanzie precise! Cosa sta succedendo

Allegri non ha nessun dubbio sulla prosecuzione del suo rapporto con il Milan ma vuole essere ascoltato per costruire una squadra da scudetto

Il pareggio col Como e il crollo interno col Parma non hanno solo allontanato il sogno Scudetto, portando l’Inter a +10, ma hanno scoperchiato un vaso di Pandora negli equilibri interni di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera per il 2026-27 non è più così granitico come il contratto (scadenza 2027 a 5,5 milioni netti) lascerebbe presagire.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Tensioni dirigenziali e divergenze sul mercato

Alla base del malcontento, rilanciato inizialmente da Sportitalia, ci sarebbero visioni opposte tra il tecnico e i vertici societari:

Mercato e Profili: Allegri avrebbe lamentato una scarsa attenzione della dirigenza verso le sue indicazioni tecniche, sia nella sessione estiva che in quella di gennaio, dove le richieste di rinforzi di spessore in difesa e attacco sono rimaste inascoltate.

Allegri avrebbe lamentato una scarsa attenzione della dirigenza verso le sue indicazioni tecniche, sia nella sessione estiva che in quella di gennaio, dove le richieste di rinforzi di spessore in difesa e attacco sono rimaste inascoltate. Equilibri di Potere: Si registrano frizioni tra la parte amministrativa guidata da Giorgio Furlani e l’area tecnica di Igli Tare . Allegri ha saputo fare quadrato con la squadra fino a oggi, ma ora chiede garanzie e maggiore peso nelle decisioni future.

Si registrano frizioni tra la parte amministrativa guidata da e l’area tecnica di . Allegri ha saputo fare quadrato con la squadra fino a oggi, ma ora chiede garanzie e maggiore peso nelle decisioni future. Il “Patto” Champions: Sebbene la qualificazione alla prossima Champions sia il traguardo minimo, un eventuale fallimento (nonostante gli 8 punti di vantaggio sulla Juventus quinta) indebolirebbe la posizione del tecnico, rendendo il contratto un vincolo non più insuperabile.

La trasferta di Cremona diventa dunque il primo passo per blindare il bilancio e, solo successivamente, sedersi al tavolo per capire se ci sia ancora unità d’intenti per competere per il Tricolore.