Allegri Milan, L’Equipe parla di Real Madrid: a Milanello pranzo con Furlani! La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato degli allenatori entra nel vivo e vede come protagonista assoluto Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla testata francese L’Equipe, le “sirene spagnole” si fanno sempre più insistenti: il presidente del Real Madrid starebbe valutando il profilo dell’allenatore del Milan come erede designato di Alvaro Arbeloa per la prossima stagione. Allegri si trova in una lista ristretta che comprende anche Maurizio Pochettino e Didier Deschamps.

Intreccio Nazionale e pressing del Diavolo

Le opzioni per il futuro del mister non finiscono qui. Massimiliano Allegri sarebbe infatti in lizza anche per la panchina della Nazionale Italiana, sfidando la concorrenza di Antonio Conte. Tuttavia, il club di via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il proprio condottiero. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha incontrato ieri a Milanello l’allenatore per un pranzo di lavoro, ribadendo la totale fiducia della dirigenza.

Il piano di Igli Tare e la programmazione per la Champions

In questo scenario gioca un ruolo fondamentale Igli Tare. La strategia del Diavolo è chiara: blindare Allegri offrendogli poteri da allenatore-manager e garantendo rinforzi di spessore. Il tecnico ha richiesto esplicitamente un grande acquisto per ogni reparto per rendere la rosa competitiva in vista della prossima Champions League.

Tare è già all’opera per accontentare queste richieste, coinvolgendo direttamente il mister nelle scelte sui profili da inserire in organico. Nonostante l’interesse dei top club mondiali, da Casa Milan non filtra alcuna preoccupazione: la volontà della società è quella di proseguire il matrimonio con Allegri per lungo tempo, consolidando un progetto tecnico che vede il tecnico toscano al centro dell’universo rossonero. La palla passa ora al campo, ma il futuro della panchina sembra voler parlare ancora italiano.