Allegri Milan, il tecnico gongola! Acquisto più vicino? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi

Allegri Milan, il livornese gongola: Pubill ha superato le visite mediche preliminari di oggi. Acquisto più vicino? Le ultime

Il Milan continua la sua ricerca di rinforzi per la fascia destra e il nome di Marc Pubill si fa sempre più concreto. Il giovane laterale difensivo spagnolo dell’Almería, classe 2003, è da tempo uno degli obiettivi primari della dirigenza rossonera, in particolare di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Questa preferenza è cresciuta ulteriormente alla luce delle difficoltà economiche e della distanza significativa sulla valutazione che permangono per arrivare a Doué dello Strasburgo, un altro talento che era nel mirino milanista.

Nelle scorse ore, la dirigenza rossonera ha compiuto un passo decisivo per accertarsi delle condizioni fisiche di Pubill. Prima di avviare una trattativa ufficiale e mettere sul tavolo un’offerta concreta, il Milan ha voluto fugare ogni dubbio riguardo all’integrità fisica del promettente difensore.

A tal fine, alcuni membri dello staff medico del Milan sono volati in Spagna, dove Pubill stava svolgendo una serie di test di routine con il suo club. Con il pieno consenso dell’Almería e alla presenza del suo entourage, il club rossonero ha effettuato un controllo preliminare approfondito. L’obiettivo di questa verifica era quello di assicurarsi che non ci fossero criticità mediche o problemi fisici preesistenti che potessero compromettere un eventuale trasferimento e il futuro rendimento del giocatore.

I riscontri ottenuti da questa valutazione medica sono stati estremamente positivi. Il giocatore, infatti, non ha evidenziato alcun problema degno di nota e le sue condizioni fisiche sono state giudicate ottime. È fondamentale sottolineare che si è trattato di un semplice monitoraggio e non di vere e proprie visite mediche ufficiali, che solitamente precedono la firma di un contratto. Tuttavia, questo controllo preliminare si è rivelato estremamente utile per il Milan, fornendo le garanzie necessarie per valutare se procedere o meno con la trattativa per l’acquisto di Pubill.

La notizia, riportata in esclusiva da Gianluca Di Marzio, conferma la serietà dell’interesse del Milan per il giovane spagnolo. Con il semaforo verde sul fronte medico, il Milan è ora in una posizione più forte per iniziare le negoziazioni economiche con l’Almería. Pubill, con la sua giovane età (classe 2003) e le sue qualità tecniche, rappresenta un investimento per il futuro e un potenziale titolare affidabile per la corsia di destra. La sua velocità, la capacità di crossare e la solidità difensiva lo rendono un profilo particolarmente attraente per la rosa di Allegri.

La cautela mostrata dal calciomercato Milan nell’effettuare questo pre-check medico è comprensibile, data l’importanza di ogni singolo acquisto nel calcio moderno e la necessità di evitare spiacevoli sorprese legate a infortuni o problemi fisici pregressi. Questa mossa strategica dimostra la professionalità e la pianificazione della dirigenza rossonera, desiderosa di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo. Ora, con il via libera medico, le attenzioni si sposteranno sul fronte delle trattative per portare Marc Pubill a Milanello e vestirlo di rossonero. Il mercato estivo si preannuncia intenso per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.