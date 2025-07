Allegri Milan, il tecnico racconta i primi giorni: «Non bisogna guarda indietro, adesso siamo gruppo ma bisogna diventare in fretta squadra». Le parole

Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, ha presentato da Singapore l’amichevole di mercoledì contro l’Arsenal. Di seguito le sue parole riguardo ai primi giorni con la squadra.

LAVORO CON LA SQUADRA – «Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione, ma avanti. Questo nel bene e nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare ai titoli vinti. Non serve per il futuro. E ora quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti. Il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale. È importante lavorare sul campo. All’inizio siamo gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra»