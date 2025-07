Condividi via email

Allegri Milan, Loftus-Cheek al miele per il suo nuovo allenatore: «Ha vinto tante cose, non posso fare a meno di comportarmi in questo modo». Le parole

Loftus-Cheek, centrocampista ex Chelsea e ora al Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista rossonero su Max Allegri.

«Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti, ma si vede come lavora, è molto intenso. Ha vinto così tante cose, così tanti trofei in passato che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto»