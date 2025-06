Allegri al Milan: i rossoneri puntano sull’usato sicuro. La media punti del toscano

Allegri è la scelta del Milan. In Serie A il tecnico toscano può vantare numeri importanti, in un fattore è tra i migliori della storia

Panchine girevoli in Italia, il Milan da deciso di ripartire con Massimiliano Allegri. Una scelta che sa di sicurezza, infatti il tecnico toscano è tra i migliori per media punti nella storia della Serie A. Questa la classifica per media punti stilata da Opta prendendo in considerazione chi ha disputato almeno 70 partite: