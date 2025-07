Allegri Milan, Impallomeni sicuro: «Ecco quale sarà il primo compito del livornese a Milanello»

Allegri Milan, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del ritorno del livornese a Milanello

Massimiliano Allegri è tornato al Milan, e la domanda che tutti si pongono è una: quali saranno le sue prime mosse per risollevare una squadra reduce da una stagione definita, senza mezzi termini, fallimentare? Il ritorno dell’allenatore che ha guidato i rossoneri all’ultimo scudetto è visto come una ventata di aria fresca e una opportunità di riscatto per un ambiente provato. Le aspettative sono altissime, e il compito di Allegri non è certo semplice.

Le Priorità di Allegri: Sorrisi, Motivazioni e Creazione di una Squadra

Stefano Impallomeni, ospite di TMW Radio, ha delineato quelle che, a suo avviso, dovrebbero essere le tre mosse fondamentali del tecnico livornese. E la sua analisi offre spunti di riflessione profondi e pertinenti. “Far ritrovare il sorriso a un gruppo di lavoro che ha faticato lo scorso anno. Trasmettere nuove motivazioni e creare soprattutto una squadra, ed è questo il lavoro più difficile”, ha dichiarato Impallomeni, sintetizzando in poche parole la complessità della sfida che attende Allegri.

La prima mossa, il “far ritrovare il sorriso”, è più che un mero aspetto psicologico. Si tratta di ricostruire la fiducia in un gruppo che ha perso le proprie certezze, di dissipare le tensioni e le frustrazioni accumulate e di creare un ambiente sereno dove il talento possa esprimersi liberamente. Un ambiente positivo è la base per qualsiasi rinascita, e Allegri, con la sua dialettica, il suo carisma e la sua esperienza, è l’uomo giusto per questo delicato compito.

La Ricerca di Nuove Motivazioni e l’Importanza del Gruppo

La seconda priorità indicata da Impallomeni è il “trasmettere nuove motivazioni”. Dopo una stagione deludente, è facile cadere nello sconforto e nella demotivazione. Allegri dovrà essere un catalizzatore di energie, capace di infondere nei giocatori quella voglia di riscatto, quell’ardore agonistico e quella determinazione che sembravano smarriti. Questo significa lavorare non solo sulla tattica, ma anche e soprattutto sulla mentalità dei singoli e del collettivo. Ogni allenamento, ogni parola, ogni gesto dovrà essere finalizzato a riaccendere la scintilla della competizione e della ambizione.

Infine, la sfida più ardua e cruciale: “creare soprattutto una squadra”. Questo punto, definito da Impallomeni come “il lavoro più difficile”, va ben oltre la semplice disposizione tattica dei giocatori in campo. Significa fondere individualità in un organismo coeso, dove ognuno gioca per l’altro, dove c’è solidarietà, comprensione e un obiettivo comune. Vuol dire costruire gerarchie chiare, ruoli definiti e una identità di gioco riconoscibile. Allegri è un maestro in questo, capace di adattare i suoi moduli alle caratteristiche dei giocatori e di tirare fuori il massimo da ogni elemento. La sua pragmaticità e la sua capacità di leggere le partite saranno fondamentali per plasmare un Milan che torni a essere solido, compatto e vincente.

In sintesi, il “Allegri-bis” al Milan non è solo un cambio in panchina, ma una scommessa sulla psicologia e sulla ricostruzione di un’identità. Le parole di Stefano Impallomeni su TMW Radio sottolineano che il successo di Allegri dipenderà dalla sua capacità di agire non solo come tattico, ma come psicologo, motivatore e costruttore di un gruppo che abbia fame di vittorie. Il futuro del Milan passa inevitabilmente da queste tre mosse chiave.