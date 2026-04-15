Allegri in Nazionale? Per il Milan spunta un’ipotesi: era un’idea anche per lo scorso anno

Allegri è un nome in orbita Nazionale Italiana: qualora questa ipotesi dovesse concretizzarsi spunta un’opzione dalla Serie A

Vincenzo Italiano piace a diverse big di Serie A e fine stagione potrebbe lasciare il Bologna al termine della stagione nonostante il contratto fino al 30 giugno del 2027.

Secondo Matteo Moretto è un nome da tenere d’occhio qualora dovesse esserci un effetto tetris legato alla panchina della Nazionale. Tra i candidati per guidare gli Azzurri c’è anche mister Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, e Antonio Conte oggi alla guida del Napoli.

L’ex Fiorentina e Spezia potrebbe dunque diventare un profilo in ottica rossonera e sarebbe un ritorno al passato. Perché nei primi mesi del 2025, quando si iniziava a programmare il futuro, c’era stata in maniera importante l’ipotesi Italiano, poi tramontata visto che è arrivata la vittoria della Coppa Italia con il Bologna e il rinnovo.

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