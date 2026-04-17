Allegri Milan, futuro ancora incerto? In estate la Serie A si appresta a vivere tanti cambi in panchina. Segui le ultimissime

Il panorama del calcio italiano si prepara a una rivoluzione estiva che promette di cambiare i connotati di molte big. Durante la trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio, il noto giornalista Gianni Bezzi ha analizzato con precisione chirurgica quello che si preannuncia come un vero e proprio valzer delle panchine. Secondo l’esperto, la stabilità è un lusso per pochi in questo finale di stagione, con scenari che potrebbero coinvolgere anche i nomi più pesanti del nostro campionato.

L’incognita su Massimiliano Allegri e il destino del Diavolo

Al centro delle riflessioni di Bezzi c’è Massimiliano Allegri. Nonostante la stagione sia ormai alle battute conclusive, il futuro del mister toscano non appare del tutto blindato. Gianni Bezzi ha infatti lanciato una suggestione di mercato che vedrebbe Allegri lontano dalla panchina del Milan per abbracciare un incarico di prestigio assoluto: quello di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Questa ipotesi aprirebbe scenari inediti per il Diavolo, che sotto la gestione tecnica di Allegri ha cercato di ritrovare quella solidità tattica e quell’esperienza necessarie per competere ai massimi livelli. Tuttavia, l’attrazione per la maglia azzurra potrebbe rimescolare le carte in tavola proprio nelle prossime settimane.

Il ruolo di Igli Tare e la strategia dei rossoneri

In questo contesto di incertezza, una figura chiave rimane quella di Igli Tare, che ha il compito di programmare il futuro del club. Tare, dirigente noto per la sua capacità di gestire mercati complessi e scovare talenti funzionali al progetto, dovrà valutare attentamente se proseguire nel solco tracciato con l’allenatore livornese o se prepararsi a un cambio della guardia qualora le sirene della Nazionale diventassero troppo insistenti.

Al momento, come sottolineato da Bezzi, le panchine certe in Serie A sono pochissime. La sensazione è che il club meneghino si trovi davanti a un bivio: confermare il blocco attuale o assecondare un cambiamento radicale. Per i tifosi del club di Via Aldo Rossi, le prossime dichiarazioni ufficiali saranno fondamentali per capire se il binomio tra il DS albanese e l’ex tecnico della Juventus continuerà a essere il pilastro della squadra o se assisteremo a un clamoroso ribaltone estivo.