Allegri Milan, Criscitiello lancia la notizia: «L’allenatore rossonero non è contento». Segui le ultimissime

Il calciomercato e le dinamiche societarie in casa rossonera non smettono mai di stupire, specialmente quando entrano in gioco figure di spicco del giornalismo sportivo. Recentemente, Michele Criscitiello, noto direttore di Sportitalia e giornalista sempre molto vicino alle dinamiche del mercato, ha lanciato una vera e propria bomba mediatica riguardante il futuro della panchina del Diavolo.

L’indiscrezione di Criscitiello su Massimiliano Allegri

Secondo quanto dichiarato negli studi di Sportitalia (fonte autorevole di questa notizia), il futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo tattico e la sua straordinaria bacheca di trofei, potrebbe non essere così scontato come i tifosi immaginano.

PAROLE – «Le notizie di febbraio non hanno il peso delle notizie di marzo-aprile, perché poi bastano 1-2 vittorie ed il mondo cambia. Però siamo nel punto più basso del rapporto tra l’attuale Milan e l’attuale Allegri. Allegri non è contento di tante cose, della gestione del mercato rossonero, della confusione che ancora regna a livello societario, di proprietà e di interlocutori all’interno del club. Non è una frase forte, non vuole essere una frase ad effetto, ma in questo momento Allegri sta ragionando seriamente sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione.

Se prima non si poteva ipotizzare un Milan 2026/27 senza Allegri, oggi il Milan, ma soprattutto Allegri non è contento di come stiano andando le cose nel Milan. Oggi è concentrato per raggiungere i primi quattro posti, è il minimo. È stato chiamato per riportare il Milan in Champions, lo farà da grande professionista qual è. Ma ad oggi Massimiliano Allegri non ha più la convinzione assoluta di andare avanti con il Milan, salvo qualora dovesse avere conferme e rassicurazioni certe. Anche perché, da quello che mi risulta, il rapporto con Ibrahimovic e Furlani, le due entità principali, non è così solido come poteva essere qualche mese fa».