Allegri Milan, aumenta la concorrenza per il livornese! Può tornare in Serie A, contatti con loro

Allegri Milan, in aumento la concorrenza per il tecnico livornese: ci pensa anche la Roma a partire dalla prossima stagione

Come riferito dal Corriere dello Sport, Max Allegri non è solo il primo nome in casa Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca nelle prossime settimane.

Roma, più Allegri. Prende sempre più spazio Ranieri che tiene in grande considerazione Max, già cercato nelle scorse settimane. I giallorossi dunque starebbero seguendo l’ex Juve per la prossima stagione. Va ricordato che Allegri ha dato al Milan disponibilità ad entrare in corsa: prossime settimane decisive.