Allegri attende i suoi, il Milan inizia a recuperare giocatori: da martedì il via all’operazione derby

Allegri ha fissato per martedì 18 novembre la ripartenza degli allenamenti. Da domani iniziano a tornare alcuni giocatori del Milan

La sosta per le Nazionali volge al termine e l’attenzione di tutto l’ambiente sportivo si sposta sul prossimo appuntamento di fuoco: il Derby di Milano contro l’Inter. I rossoneri sono pronti a tornare al lavoro per preparare la sfida più sentita, e la notizia del rientro scaglionato dei suoi uomini chiave infonde fiducia nello staff tecnico.

Il Milan riprenderà ufficialmente gli allenamenti a Milanello nella giornata di martedì 18 novembre. Sarà l’inizio di una settimana cruciale, interamente dedicata alla messa a punto tattica e fisica per affrontare i nerazzurri in programma domenica.

Rientri Fondamentali: Sei Uomini Chiave Subito a Disposizione

La giornata di lunedì 17 novembre sarà fondamentale per la compagine del Diavolo, con il rientro alla base di ben sei elementi cruciali per la rosa. L’obiettivo è riaggregare rapidamente il gruppo e valutare le condizioni fisiche dei giocatori dopo gli impegni internazionali.

Tra i nomi di spicco che faranno rientro figurano:

Rafael Leão : L’attaccante portoghese, esterno rapido e fantasioso, vero motore dell’attacco milanista.

: L’attaccante portoghese, esterno rapido e fantasioso, vero motore dell’attacco milanista. Strahinja Pavlovic : Il difensore centrale serbo, roccioso e insostituibile nella retroguardia.

: Il difensore centrale serbo, roccioso e insostituibile nella retroguardia. Christopher Nkunku : L’attaccante francese, versatile e tecnicamente sopraffino, impiegato spesso tra centrocampo e attacco.

: L’attaccante francese, versatile e tecnicamente sopraffino, impiegato spesso tra centrocampo e attacco. Mike Maignan : Il portiere francese, punto di riferimento e leader della difesa rossonera.

: Il portiere francese, punto di riferimento e leader della difesa rossonera. Samuele Ricci : Il centrocampista dinamico, elemento di equilibrio e prospettiva del club meneghino.

: Il centrocampista dinamico, elemento di equilibrio e prospettiva del club meneghino. Matteo Gabbia: Il difensore centrale italiano, prodotto del vivaio e solido pilastro difensivo.

Preparazione al Top per la Stracittadina

La presenza immediata di questi sei giocatori, molti dei quali titolari inamovibili o prime alternative, rappresenta un vantaggio non indifferente per l’allenatore Massimiliano Allegri e il suo staff. Poter contare sul gruppo quasi al completo già da martedì permetterà di affinare i dettagli tattici e di lavorare sulle strategie anti-Inter.

L’obiettivo del Milan è chiaro: presentarsi al meglio, fisicamente e mentalmente, per la stracittadina che, oltre al prestigio, mette in palio punti pesantissimi per la classifica. Il rientro anticipato e la gestione oculata dei minutaggi nelle Nazionali (come nel caso di Pavlovic e Nkunku) sono segnali che lasciano ben sperare i tifosi del Diavolo in vista del duello con i rivali.