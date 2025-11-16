Pavlovic in campo con la Serbia, esce a fine primo tempo: Allegri lo attende

Pavlovic impiegato per 45 minuti in Serbia-Lettonia, Max Allegri lo attende a Milanello. Per il Milan è un inamovibile

Una buona notizia giunge a Milanello direttamente dal fronte delle Nazionali. Strahinja Pavlovic, il roccioso difensore centrale del Milan e della Serbia, è stato impiegato solo per un tempo, 45 minuti, nell’ultima uscita della sua selezione. Il match in questione, Serbia-Lettonia, era valido per l’ultima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

La gestione del minutaggio del giocatore serbo è vista con grande favore dallo staff tecnico rossonero, che temeva un sovraccarico in vista della ripresa degli impegni di Serie A.

Minutaggio Contenuto: Nessuno Sforzo Eccessivo per il Difensore

Nonostante fosse atteso in campo, il centrale serbo non è stato sottoposto a un grande sforzo agonistico. Uscito dal campo all’intervallo, Pavlovic ha giocato soltanto la prima frazione della partita. Questo impiego parziale è una manna dal cielo per l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua attenzione maniacale alla condizione fisica e alla gestione delle energie dei suoi atleti.

Il difensore, apprezzato per la sua fisicità e l’abilità nel gioco aereo, è un elemento fondamentale per la retroguardia del Diavolo. Avere Pavlovic riposato in questo cruciale momento della stagione, che vedrà i meneghini affrontare un calendario intenso, era una priorità assoluta per il club di Viale della Liberazione.

Ritorno Imminente e Subito a Disposizione

Il rapido rientro in Italia è già programmato. Pavlovic è atteso a Milanello per domani, pronto per mettersi nuovamente a completa disposizione di Allegri. L’allenatore rossonero potrà così contare sulla sua solidità difensiva già dalle prossime sedute di allenamento, preparando al meglio il ritorno in campo del Milan in campionato.

Il difensore serbo, fresco e non affaticato, potrà essere immediatamente inserito nelle rotazioni, scongiurando il rischio di infortuni da stress che spesso colpiscono i giocatori impegnati con le Nazionali. La sua presenza è cruciale per la difesa del Diavolo, che punta a mantenere l’equilibrio e la compattezza necessarie per restare in corsa per gli obiettivi stagionali. L’epilogo di Serbia-Lettonia si rivela dunque un vero e proprio sospiro di sollievo per l’ambiente rossonero.