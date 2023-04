Allegri: «Ecco l’obiettivo per squadre come Milan e Juve!». Focus sul campionato e sulla prossima Champions, secondo il tecnico bianconero

In conferenza stampa, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di campionato e di Milan e di Inter.

COME TENERE IL FOCUS – «Abbiamo ancora un obiettivo in campionato da raggiungere, i primi quattro posti e meglio il secondo posto perché migliorerebbe la classifica dell’anno scorso. Poi abbiamo una semifinale di Europa League. L’obiettivo della società e della stagione è arrivare a marzo/aprile a lottare per qualcosa. Ci siamo riusciti, poi se saremo bravi e fortunati riusciremo a centrare gli obiettivi. Viste le situazioni economiche del calcio italiano, non è che se abbiamo cinque squadre in semifinale tra Champions ed Europa League abbiamo risolto i problemi. I problemi ci sono, in questo momento sono insabbiati dai risultati che sono stati fatti. Per una società come il Milan, la Juve, l’Inter, le 7 squadre in lotta, il primo obiettivo di una società è giocare la Champions l’anno dopo. Noi in questo momento siamo in lotta per giocare la Champions l’anno dopo e arrivare in finale di Europa League. Se saremo bravi ci riusciremo, altrimenti avremo fatto il possibile per vincere e ottenere qualcosa. Questo è poco ma sicuro».