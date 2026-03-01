Allegri a DAZN: «Vittoria pesante contro la Cremonese, ora pensiamo a un Derby meraviglioso»

Allegri ha commentato il successo per 2-0 ottenuto allo Zini, lodando l’impatto dei subentrati come Estupinan e proiettandosi verso la sfida contro l’Inter

Il Milan ritrova il sorriso e i tre punti nella trasferta di Cremona, consolidando la propria posizione in classifica dopo il precedente passo falso. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Massimiliano Allegri, tecnico livornese plurititolato noto per il suo grande pragmatismo, per analizzare la prestazione dei suoi e il momento d’oro di alcuni singoli in vista della stracittadina contro la Beneamata.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri

GESTIONE DELLA GARA — «La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro. Nel primo tempo ha tenuto ritmi molto alti, noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella gestione della palla. Abbiamo rischiato su un tiro e abbiamo sprecato molte occasioni. Pervis Estupinan è entrato ed è entrato molto bene, questa è la dimostrazione che è un gruppo straordinario. Chi è entrato oggi ha fatto bene come spesso chi entra fa. Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby.»

TRIDENTE OFFENSIVO — «In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Niclas Fullkrug e messo Christian Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafael Leao. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga.»

FINALE DI PARTITA — «È ancora molto lunga, sembra corta quando si è lì perché ti viene un po’ di affanno. Ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Luka Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa contro l’Inter e poi dopo proseguiremo il campionato.»

SFIDA SCUDETTO — «Davide Bartesaghi è stato straordinario, diciamo che è uscito nel momento giusto. Così è entrato Estupinan che ha dato la palla gol. Il merito di questa vittoria è tutto suo. Per quanto riguarda il derby è una partita meravigliosa e in quelle partite lì può succedere di tutto. Chance… Credo che l’Inter abbia vinto 22 partite, 4 perse e 1 pareggiata… Speriamo che domenica i numeri gli diano contro.»

