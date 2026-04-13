Allegri come Conceicao? Questi i numeri a confronto nel girone di ritorno: mancano sei partite

Allegri non distante da Conceicao: numeri nel girone di ritorno sono molto simili ma mancano ancora sei partite. Segui le ultime sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri è scivolato al terzo posto in classifica e ha perso la seconda gara consecutiva senza segnare neanche una rete. Prima il Napoli, poi l’Udinese a San Siro. I rossoneri hanno perso il secondo posto e il treno ‘rimonta scudetto’: adesso c’è da guardarsi dietro. Juventus, Como e Roma, infatti, lottano per un posto in Champions League che il Milan non ha ancora blindato. Anzi. I bianconeri si sono portati a -3 punti e i ragazzi di Fabregas si trovano a -5. Il momento negativo rossonero ha peggiorato notevolmente anche quanto di bene fatto nel girone di andata. Non a caso le medie al giro di boa sono calate terribilmente.

Il confronto con il girone di ritorno di Conceicao

Considerando solo le partite del girone di ritorno, il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato gli stessi punti di quello di Sergio Conceicao: 21. Il portoghese era arrivato nella panchina rossonera proprio all’inizio della seconda parte di stagione, giocando il primo match in casa contro il Cagliari: 1-1. Era proprio la 20esima giornata, la prima di ritorno.

Escludendo i recuperi di campionato (2 per Conceicao contro Como e Bologna e 1 per Allegri sempre contro il Como), i due allenatori hanno raggiunto la stessa media punti: 1.61 in 13 partite di Serie A. Con Sergio Conceicao il Diavolo aveva segnato 22 gol, cioè 7 in più dei rossoneri di Allegri fin qui. Dalla sua, l’ex allenatore della Juventus ha subito solo 12 gol, ovvero 4 in meno di quelli presi da Conceicao. Da sottolineare che, nello stesso periodo (gennaio-aprile), il Milan di Sergio Conceicao ha giocato 6 partite in più: 4 match di Champions League tra gennaio e febbraio (Dinamo Zagabria, Girona, play-off andata e ritorno con il Feyenoord); 2 gare di Coppa Italia (Quarti con la Roma, Semifinale di andata con l’Inter).