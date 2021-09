Allegri a JTV: «Loro spingevano molto, ma dovevamo portarla a casa»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a JTV dopo il pareggio casalingo contro il Milan. Le sue parole

Ai microfoni di Juventus TV, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Milan.

ANALISI – «Stasera abbiamo fatto una buona partita sotto l’aspetto tecnico per un tempo. Nel primo tempo potevamo fare meglio sulla gestione della palla, però dispiace perché prendiamo dei gol con facilità nel momento in cui abbassiamo l’attenzione. Questo non va bene».

