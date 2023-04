Saelemaekers a DAZN: «Punto importante, la differenza è stata…»

Alexis Saelemaekers ha analizzato il pareggio rimediato dal Milan contro la Roma all’Olimpico: le sue dichiarazioni

A DAZN Alexis Saelemakers ha parlato dopo Roma-Milan:

«Gol importante, ma più importante è la squadra. Peccato che non abbiamo preso i tre punti perché erano molto importanti per noi. Usciamo così così, contenti per il punto, ma ci servivano tre punti. Però, dai, concetriamoci ora sulla fine della stagione. I dettagli hanno fatto la differenza. Partita molto difficile, difficile trovare spazi… Vabbe, 1-1: guardiamo alle prossime partite. Dobbiamo andare avanti».