Alex Jimenez Milan, la notizia dalla Spagna fa felici Tare e Allegri: comunicazione del Real Madrid

Alex Jimenez Milan, il Real Madrid ha deciso di non esercitare il diritto di recompra per il terzino spagnolo. Permanenza certa

La relegazione del Milan Futuro in Serie D al termine della sua prima, travagliata stagione, solleva interrogativi profondi sul progetto giovanile rossonero e sulla sua efficacia. L’iniziativa, nata con l’ambizioso obiettivo di forgiare i futuri talenti da lanciare nella prima squadra, ha prodotto finora risultati decisamente inferiori alle aspettative, culminando in un bilancio deludente.

Dei sette giovani calciatori che hanno avuto l’opportunità di calcare i campi della Serie A – tra cui nomi promettenti come Camarda, Zeroli e Bartesaghi – uno solo ha lasciato un’impronta significativa: Alex Jimenez. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche la sua ascesa non può essere considerata una vera e propria “rivelazione”, dato che il terzino spagnolo era già stabilmente nel giro dei titolari sotto la gestione di Stefano Pioli.

Jimenez, arrivato dal Real Madrid nell’estate del 2023 con l’intento iniziale di rinforzare la Primavera, ha dimostrato fin da subito il suo valore. Il suo esordio in Coppa Italia il 2 gennaio contro il Cagliari, seguito pochi giorni dopo dal debutto in campionato, ha evidenziato le sue qualità. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un periodo considerevole, il giovane difensore è tornato protagonista nella seconda parte della stagione, collezionando ben 28 presenze tra campionato e coppe. In queste apparizioni, Jimenez ha mostrato una costante crescita e una notevole affidabilità, confermando le sue potenzialità.

Il suo ottimo rendimento non è passato inosservato, attirando nuovamente l’attenzione del suo ex club, il Real Madrid. Il club spagnolo detiene infatti un’opzione di riacquisto su Jimenez, esercitabile sia in questa sessione estiva che nella prossima, per una cifra poco superiore ai 10 milioni di euro. Questa clausola aveva fatto temere un possibile ritorno del talento alla casa madre.

Tuttavia, una notizia rassicurante per i tifosi rossoneri è giunta proprio dal Real Madrid. In seguito agli importanti acquisti, come quello di Alexander-Arnold, e alla permanenza di giocatori chiave come Carvajal, il club madrileno ha deciso di non esercitare l’opzione di riacquisto per questa estate, lasciando Alex Jimenez al Milan.

Questa decisione rappresenta una ottima notizia per l’attuale dirigenza, in particolare per Allegri e Tare, che potranno ora contare su un esterno giovane, duttile e, soprattutto, formato internamente. La sua presenza sarà preziosa anche ai fini delle liste UEFA, offrendo al Milan una risorsa importante per il presente e per il futuro.

La permanenza di Jimenez rappresenta un raggio di luce in un quadro altrimenti cupo per il Milan Futuro. La retrocessione in Serie D impone una profonda riflessione sulle strategie di sviluppo giovanile del club e sulla necessità di affinare un progetto che, pur mosso da nobili intenti, non ha ancora espresso il suo pieno potenziale. Per il Milan, la sfida sarà quella di imparare dagli errori commessi e di garantire che il futuro del vivaio rossonero sia davvero all’altezza delle ambizioni del club.