Dopo avervi annunciato negli scorsi minuti del possibile esonero, è arrivata da pochi istanti la conferma riguardo la decisione del Frosinone di licenziare il proprio allenatore, ex Milan, Alessandro Nesta.

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Frosinone. Fatale per l’ex difensore di Milan e Lazio la sconfitta contro il Lecce per 0-3. Il presidente Stirpe ha optato per l’esonero provando così a salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B. Il comunicato ufficiale: «Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale»