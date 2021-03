Pedullà: «Rischio esonero per due ex Milan». Le ultime

Due ex Milan sembrano essere giunti agli sgoccioli delle proprie rispettive esperienze di allenatore quest’anno

Non sono momenti semplici per Alessandro Nesta e Christian Brocchi, i due ex Milan attualmente allenatori rispettivamente di Frosinone e Monza, potrebbero essere giunti agli sgoccioli delle proprie esperienze:

«Nesta sempre più separato in casa a Frosinone. Brocchi resiste con poca fiducia» il commento di Alfredo Pedullà che fa il punto riguardo al destino dei due ex rossoneri. Per il Monza il primo nome della lista sembra essere quello di Aurelio Andreazzoli.