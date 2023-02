Albertini: «Il Milan ha pagato la mancanza di esperienza. In Champions…». Dalla lotta scudetto al ritorno di Champions League, ecco le parole dell’ex rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Milan Demetrio Albertini ha commentato la corsa scudetto, con le due milanesi attualmente a -18 dal Napoli, e la stagione rossonera.

LO SCUDETTO – «Il Napoli è straordinario; Milan, Inter, Juve e la stessa Atalanta non sono all’altezza. Il Milan di Pioli ha vinto senza avere esperienza di vittoria e in questa stagione lo ha pagato. La luce si è spenta: questo momento, però, tornerà utile per la prossima stagione»

I LIMITI – «Il momento buio di gennaio ha messo il Milan di fronte ai propri limiti. Questa consapevolezza può portarli verso certi ostacoli oggettivamente difficili da superare, come la Champions. Dall’eventuale passaggio ai quarti passerà la valutazione della stazione. Ci arriva però con la testa giusta: è coeso, organizzato. Per questo fiducia»