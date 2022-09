Albertini: «Il Milan di Berlusconi e Galliani ha cambiato qualcosa nel calcio». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del Milan di Berlusconi e Galliani. Ecco le parole dell’ex centrocampista rossonero:

«Lo slogan di Berlusconi e Galliani era: ‘Diventeremo il miglior club del mondo’. Hanno trasformato il sogno di tanti in realtà. Quel Milan ha cambiato qualcosa nel calcio, è riconosciuto da tutti. Indossare la maglia del Milan è stato un senso di responsabilità. Alcuni miei amici mi dicono che in quel Milan avrebbero vinto anche loro. Può essere anche vero, ma il discorso è che in quel Milan il problema non era vincere, ma giocare e conquistarsi un posto in una squadra che ha segnato la storia del calcio».