Al-Khelaifi ribadisce: «Tutta la famiglia europea deve essere unificata»

Al-Khelaifi ha rilasciato nuove dichiarazioni da presidente dell’ECA. Nuovo messaggio a Juventus, Real Madrid e Barcellona? Le parole

Il presidente del PSG e dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi, è intervenuto nel corso della Convenzione sul futuro del calcio europeo, appuntamento organizzato dalla UEFA. Messaggio a Juve, Real Madrid e Barcellona sulla Superlega? Ecco le sue dichiarazioni.

UNITÀ CALCIO EUROPEO – «L’ECA crede che la famiglia europea debba essere unificata. Dobbiamo iniziare trattandoci l’un l’altro con fiducia, onestà e rispetto. Solo così possiamo affrontare le sfide comuni che ci attendono. Mentre la pandemia definirà il nostro breve termine, le questioni che discutiamo in questa Convenzione daranno forma al nostro meraviglioso gioco per generazioni».

SUPPORTO ALLA UEFA – «A nome dei 247 club dell’ECA, siamo qui per supportare la UEFA e tutti gli stakeholder, per unire il calcio europeo e costruire un futuro migliore per il calcio, a beneficio di tutti».