AIA, Pacifici eletto nuovo Presidente: ecco le parole dopo la vittoria. 260 voti bastano per eleggerlo nuovo numero uno dell’AIA

Carlo Pacifici è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri con 260 voti a suo favore su 310 voti complessivi. Ecco le dichiarazioni del nuovo presidente dell’AIA:

PAROLE – «Devo ringraziare di cuore chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso. Ringrazio anche i miei maestri Luigi Agnolin e Vittorio Benedetti, che mi hanno insegnato ad essere un dirigente e una persona onesta nella vita di tutti i giorni non solo in ambito sportivo. Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l’interesse e il futuro della nostra associazione».