Galliani: «VAR? Ecco quale regola cambierei»

Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega: le sue parole su VAR e fuorigioco

Ai microfoni di TMW, Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha parlato così del VAR:

«Il VAR è questo, non lo contesto. È la seconda volta che per mezzo tallone viene annullato un gol. Credo una cosa nella mia testa, ma non per la rete annullata, l’ho detto anche a Infantino. Cambierei la regola, fischierei il fuorigioco quando c’è luce tra l’attaccante e il difensore. Un’altra cosa che farei è il tempo effettivo: due tempi da 30 minuti».