Adli pronto a dire addio al Milan: si avvicina a questo club. ULTIME

Adli pronto a dire addio al Milan: si avvicina a questo club. Le ULTIME notizie sul futuro del centrocampista

Nella lista dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan in queste ultime settimane di calciomercato c’è senza dubbio anche Yacine Adli.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il futuro del centrocampista dovrebbe essere lontano da Milano. La Salernitana insiste per portarlo in Campania e regalarlo Paulo Sousa.