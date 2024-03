Adarabioyo Milan, ecco il colpo a zero! Il difensore può già firmare: le ultime sulle possibili mosse dei rossoneri

Tra i difensori accostati al calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva c’è anche Tosin Adarabioyo, centrale di proprietà del Fulham con cui ha un contratto in scadenza a giugno.

Il difensore piace molto ai rossoneri che lo monitorano come possibile colpo a parametro zero. Il giocatore, proprio perché in scadenza, potrebbe eventualmente già firmare per il suo nuovo club, pertanto il Diavolo è chiamato ad agire con tempestività.