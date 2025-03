Condividi via email

Adani critica pesantemente il Milan: «Deve provare profondo imbarazzo per questa cosa vista». Le ultimissime notizie sui rossoneri

A Viva El Futbol, Daniele Adani ha rilasciato una forte critica contro il Milan, uscito di scena dalla Champions League contro il Feyenoord. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La vittoria dell’Inter con il Feyenoord è strameritata, la qualificazione ai quarti non è in dubbio, dal mio punto di vista. Col rigore segnato non sarebbe stato neanche da giocare il ritorno. La domanda che mi e vi faccio è questa: devono essere un po’ imbarazzate Milan e Juve, dopo aver visto Feyenoord e PSV con l’Arsenal?»