Adani: «Ho un pensiero preciso sul ritorno di Allegri alla Juve»

Daniele Adani, in live Twitch con la Bobo TV, ha parlato del ritorno di Allegri alla Juve.

«Noi facciamo delle valutazioni pensando ai risultati, ma la Juventus non va giudicata per quello che fa in Italia, ma all’estero. Perché la Juve ha alzato il livello e compete con altre otto squadre continentali e Allegri era stato mandato via per questo. Il progetto doveva continuare con Sarri, lo stesso errore è stato fatto con Pirlo. Alla Juventus chi decide è Agnelli, non Nedved o Paratici, e lui ha scelto di richiamare Allegri. Sono contento che sia tornato in panchina, a casa sua, ma ora si riparte da dove aveva lasciato. E non basterà vincere lo Scudetto, che è normale per la Juventus, ma bisogna puntare alla vittoria della Champions League. E vi dirò, la Juventus è la squadra italiana pià vicina a vincere la Champions, non ce n’è un’altra in Italia… Allegri ha fatto due finali e in una Champions ha giocato delle partite bellissime».