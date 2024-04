Adani si schiera contro Cassano: «Squalifica a Theo Hernandez per la ginocchiata? È stato uno scontro duro ma casuale». Le parole dell’ex calciatore

Lele Adani è intervenuto alla Domenica Sportiva per analizzare il commento di Cassano che chiedeva una squalifica di 5 giornate al rossonero Theo Hernandez dopo il fallo ai danni di Almqvist.

PAROLE – «No Anto, impossibile che sia una ginocchiata voluta. Il fatto dell’infortunio di Cech e della pericolosità dell’intervento è proprio il discorso che spinge Mauro (Bergonzi ndr) a dire interrompete subito, tant’è vero che Theo Hernandez rallenta il gioco lui. Poi secondo me doveva buttare la palla lui, non passarla al suo compagno di squadra. Però non riesco a interpretare che un difensore va a chiudere su un attaccante e dà apposta una ginocchiata procurando un calcio di rigore o problemi all’avversario. Diventa difficile interpretarla diversa da uno scontro duro ma casuale».