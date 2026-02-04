Adani si complimenta con il Milan: «Allegri l’ha preparata benissimo: vittoria stra meritata». Segui le ultime sui rossoneri

Il campionato di Serie A continua a regalare emozioni e, nell’ultimo turno, i riflettori sono stati tutti per la travolgente prestazione dei rossoneri. Il Milan, impegnato nella difficile trasferta del Dall’Ara, ha superato il Bologna con un perentorio 3-0, confermando i progressi di una gestione tecnica che sta portando frutti insperati. Sulla vittoria del Diavoloè intervenuto Lele Adani, ex difensore e noto opinionista sportivo, che attraverso i canali social di “Viva El Futbol” (fonte delle dichiarazioni) ha analizzato il momento d’oro della squadra.

Protagonisti in campo: la qualità al servizio del collettivo

Durante l’analisi a “Viva El Futbol“, è emerso come i rossoneri abbiano dominato il gioco grazie a interpreti di alto livello. Adani ha sottolineato la prova di forza del gruppo, capace di gestire i ritmi per tutti i novanta minuti. In un Diavolo così quadrato, spiccano le individualità inserite con cura dal DS Tare e valorizzate dal tecnico livornese Allegri. La fluidità di manovra e la capacità di colpire nei momenti cruciali hanno reso vano ogni tentativo di resistenza dei padroni di casa.

PAROLE – «Non abbiamo fatto un’analisi ieri della partita del Milan a Bologna, che ha fatto una super partita. Finalmente il Milan, dopo un lungo periodo, è tornato a fare una partita vera, completa, dall’inizio alla fine. E vedi che quando accompagni, giochi bene proprio di movimenti, tempi, tecnica, coinvolgi attaccanti e centrocampisti vengono fuori azioni bellissime, con i tempi giusti, ad attaccare lo spazio dietro la linea del Bologna. Il Bologna ha sbagliato ma io voglio pensare anche che è stato il Milan a procurare questi errori. Vengono meglio le pressioni. Poi certo, il fallo laterale è sbagliato, arriva Rabiot a prendere la palla…

Si può stare anche un po’ compatti dietro, sotto la linea della palla. Ma se accompagni con tanti uomini e vai in avanti allora aiuti anche la difesa a coprire meglio, a stare un po’ più alta, pronti a riaggredire e colpire alle spalle. Visti come sono belli gli inserimenti degli interni, degli esterni, come gli attaccanti hanno giocato bene sia con gli altri e sia mettendosi in proprio, dialogando per arrivare davanti al portiere avversario. Oltre alla brutta partita del Bologna il Milan ha usato questo, mentre invece è stato artefice del proprio destino andandosi a prendere questi tre punti, che non sono meritati. Sono stra meritati. La valorizzazione del merito la dà il campo, il gioco. Complimenti al Milan, che ha fatto una grande partita e ad Allegri che l’ha preparata benissimo»