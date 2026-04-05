Leao Milan, sarà addio in estate? Il rapporto con Allegri e la posizione in campo saranno decisivi. Segui le ultimissime

Il tema che infiammerà i mesi estivi riguarda il destino di uno dei pilastri della rosa del Milan: Rafael Leao. Il talentuoso esterno portoghese sembra essere al centro di una profonda riflessione interna al Diavolo. Secondo quanto riportato dall’esperto di campo Peppe Di Stefano, la prossima sessione estiva potrebbe davvero segnare un momento di rottura o di profondo cambiamento per il numero dieci.

Il rapporto tra Leao e Massimiliano Allegri

Al centro della questione c’è la convivenza tattica tra il fuoriclasse lusitano e Massimiliano Allegri. Nonostante la volontà reciproca tra il tecnico e il club di proseguire insieme, appare evidente che Leao stia soffrendo una collocazione tattica non ideale. Spostato spesso nel ruolo di prima o seconda punta, il portoghese appare depotenziato rispetto a quando può scatenarsi sulla fascia nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1.

Allegri, stratega meticoloso che non sempre ha gradito alcuni atteggiamenti indolenti del ragazzo, riconosce comunque l’importanza di un talento che ha sfiorato la doppia cifra nonostante le difficoltà. Tuttavia, il DS Igli Tare dovrà valutare se esistano le condizioni economiche per una cessione che accontenti tutte le parti in causa. Al momento, la strategia dei rossoneri sembra orientata alla tutela del patrimonio tecnico, ma il mercato è imprevedibile.

Verso il Napoli: dubbi e ballottaggi

In vista della delicata sfida contro i campani, la gestione di Rafael Leao resta un rebus. Il giocatore si è allenato regolarmente con il gruppo a Milanello, ma la sensazione è che non partirà titolare. Massimiliano Allegri sta infatti valutando diverse soluzioni per l’attacco, con un ballottaggio serrato tra Christopher Nkunku, e Santiago Gimenez.

Al momento, Nkunku sembra leggermente favorito per affiancare gli altri titolari, ma i prossimi allenamenti saranno decisivi per le scelte finali dell’allenatore. Il Milan ha bisogno di punti pesanti e il DS Igli Tare monitora con attenzione lo spogliatoio, consapevole che ogni decisione su Leao avrà un impatto enorme sul futuro del Diavolo.

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