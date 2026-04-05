Mercato Milan, non solo in campo: sfida al Napoli per un giovane talento francese! Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri sfidano il Napoli per un giovane talento francese della Ligue 1: ecco tutti i dettagli

Il mercato non dorme mai e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘Il Mattino’, si starebbe profilando un vero e proprio duello tra Milan e Napoli per uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il nome caldo è quello di Maghnes Akliouche, giovane talento che sta brillando con la maglia del Monaco. Il trequartista classe 2002 ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera, che lo starebbe seguendo con attenzione già da diversi mesi, ma l’inserimento del club partenopeo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Le prestazioni di Akliouche non sono passate inosservate nemmeno oltre i confini della Serie A. Come sottolineato dal quotidiano: «Viste le sue qualità importanti, ci sarebbero molti osservatori internazionali su di lui». La concorrenza è dunque folta, alimentata da una crescita tecnica costante che lo ha reso uno dei punti fermi della formazione monegasca.

Mercato Milan, valutazione e dettagli del contratto: un investimento per il futuro

L’operazione, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice per le due italiane. Il calciatore ha un contratto solido con il club del Principato, con una scadenza fissata al 2028, fattore che mette il Monaco in una posizione di forza nelle trattative. Akliouche «sarebbe già valutato tantissimo dal Monaco» e, proprio per questo motivo, «sia per il Milan che per il Napoli potrebbe essere un investimento molto importante».

Le prossime sessioni di mercato diranno se una delle due società deciderà di affondare il colpo per assicurarsi il talento francese, pronti a scommettere su un profilo capace di alzare il tasso tecnico del reparto offensivo.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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