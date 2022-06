Acerbi Milan: possibile derby con l’Inter per il difensore

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato per la difesa c’è anche quello di Acerbi. Possibile derby con l’Inter per lui

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato per la difesa c’è anche quello di Acerbi. Possibile derby con l’Inter per lui.

Come riporta Calciomercato.com infatti i neroazzurri stanno pensando a lui dopo il possibile addio di Ranocchia direzione Monza. Mentre i rossoneri potrebbero puntare al difensore della Lazio visto le complicazioni per arrivare a Botman.