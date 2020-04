Accadde oggi: 27 aprile 1994, 3-0 al Monaco e Milan in finale

Il Milan stacca il pass per la finale di Atene contro il Barcellona al termine di una partita giocata per oltre un tempo in 10

Esattamente 26 anni fa era una notte di Champions League a San Siro; una notte come molto spesso accadeva a quei tempi. Si giocava la semifinale in gara secca e il Milan affrontava i campioni di Francia del Monaco.

Di quella partita rimarrà impresso nella memoria lo stacco imperioso di Desailly per l’1-0, la saetta di Albertini all’incrocio per il 2-0 e la rete finale di Massaro per il 3-0 che spalancherà le porte alla finale di Atene, quella in cui il Barcellona fu spazzato via per 4-0 senza Baresi e Costacurta. Già, perché quella notte l’arbitro tedesco Heynemann nel giro di due minuti prima ammonì il già diffidato capitano e poi estrasse il secondo giallo a ‘Billy’ per un fallo su Klinsmann. Ma questo non impedirà alla squadra di Capello di vincere la Champions, la quinta della storia del Milan.