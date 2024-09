Abraham Milan, il DUBBIO di Marinozzi: «Gli manca questa CAPACITA’, deve migliorare». L’analisi sull’attaccante

Il giornalista Andrea Marinozzi a Sky Sport 24 ha espresso un dubbio su Abraham. Queste le parole sull’attaccante del Mian.

MARINOZZI – «Ad Abraham manca, e non è poco per un attaccante, la capacità di avere continuità sottoporta nella finalizzzazione. Non è la sua principale caratteristica. Lui è abile a sbattersi per i compagni, portare su la squadra, dialogare nello stretto con i giocatori di talento che ha intorno, ma gli manca finalizzazione. Deve lavorarci e migliorare».